Podcast Awards Radar #247: Joey e Myles falam sobre ‘Superman’

O podcast Awards Radar está de volta com seu episódio 247. O apresentador Joey Magidson se junta novamente a Myles Hughes, enquanto Steve Prusakowski fica por trás das câmeras, trabalhando na cobertura do Emmy e na nova temporada de TV Topics, que já está disponível no site.

Neste episódio, o foco principal é uma discussão aprofundada sobre o personagem Superman. Com o embargo de opiniões já liberado, Joey compartilha sua avaliação positiva do filme, ressaltando que Myles também assistiu à produção. Durante a conversa, os apresentadores comentam sobre as reações negativas que surgiram na internet em relação à liberação do embargo.

Além disso, Myles fala sobre o filme Elio, e a participação da Pixar na sua produção, que também é tema da análise de Joey. Os ouvintes têm a oportunidade de enviar suas perguntas, garantindo uma interação constante com a audiência. O episódio inclui uma homenagem ao ator Michael Madsen, ressaltando sua contribuição ao cinema.

Os ouvintes são convidados a acompanhar o podcast nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e outras, e a revisitar episódios anteriores acessando a seção de podcasts do site. A equipe agradece a todos pela audiência e promete mais conteúdo relevante a cada semana.