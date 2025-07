PM é morto por disparo na cabeça em operação na Vila Kosmos

O sargento Kelvyton de Oliveira Vale, de 48 anos, morreu durante uma operação policial na manhã de sexta-feira no Morro do Trem, na Vila Kosmos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele era integrante do 41º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Irajá. O sargento foi socorrido por colegas e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas chegou à unidade de saúde sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

A operação em que Kelvyton estava envolvido tinha como objetivo combater atividades criminosas em uma área controlada por uma quadrilha. As ações incluíam a recuperação de veículos roubados e clonados, o cumprimento de mandados de prisão e a derrubada de barricadas montadas por criminosos.

A morte do sargento gerou uma onda de condolências. O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, expressou seu pesar em uma declaração, referindo-se ao sargento como um homem corajoso e dedicado à proteção da sociedade. Ele se solidarizou com a família, amigos e colegas de Kelvyton.

Kelvyton estava na corporação há 24 anos e deixa um filho. Ele era conhecido por sua coragem em situações de risco. Em uma postagem nas redes sociais, ele compartilhou que havia sido ferido por estilhaços e mostrou um curativo no pescoço, afirmando que mesmo com ferimentos continuaria firme em sua missão de proteger.

Em 2020, ele ganhou notoriedade ao resgatar um colega, o cabo Marco Antônio Matheus Maia, que havia sido baleado durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. Kelvyton carregou o cabo ferido nas costas até a segurança, demonstrando bravura em uma situação de grande perigo. O cabo Maia faleceu em dezembro de 2024, após receber tratamento no Hospital Central da PM, em Estácio.