Olga ensina lição a Joyce em resumo da novela

Olga, interpretada por Yara Cortes, fará uma visita significativa na trama da novela “História de Amor”. Em busca de conhecer Alice, neta de Carlos, Olga decide ir à casa de Helena, vivida por Regina Duarte. Ela planeja surpreender Joyce, mãe de Alice, que é interpretada por Carla Marins. Helena já havia prometido preparar um almoço especial, com as famosas panquecas que Olga tanto aprecia.

A visita, porém, começa de maneira tensa. Joyce fica desconfortável ao descobrir que foi Bruno, personagem de Cláudio Lins, quem levou Olga até sua casa. Ao saudar Bruno na sacada, ela é ignorada, pois ele apenas a cumprimenta de forma fria antes de se retirar.

Durante o almoço, Olga elogia Alice, afirmando que ela é linda e não parece uma bebê prematura, o que é um alívio para Joyce. Mais tarde, Carlos, interpretado por José Mayer, chega inesperadamente e pergunta se ainda está a tempo de experimentar as panquecas.

Após a refeição, Olga se despede de Joyce e a visita ao quarto se torna um momento emocional. Olga pede que Deus abençoe Alice e aconselha Joyce a ser mais amorosa com aqueles que a cercam. Ela a alerta sobre o perigo de ser egoísta e de brincar com os sentimentos alheios, o que pode resultar em solidão. As palavras de Olga causam um impacto profundo em Joyce, que se sente culpada e com os olhos marejados.

A história avança com uma trama tensa: Joyce acaba sofrendo um acidente quando cai das escadas e passa por uma emergência médica. Esse acontecimento a leva a acreditar que Alice pode ter morrido, deixando-a transtornada. A novela revela assim a intensidade das relações familiares e os desafios que Joyce enfrenta em sua jornada.