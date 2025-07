Noli celebra sant’Eugenio com missa do bispo no domingo

A Paróquia São Pedro, em Noli, está se preparando para a festa de Sant’Eugenio, que é o padroeiro da cidade. Um dos destaques da celebração é um altar do século XVII, que abriga as relíquias de Sant’Eugenio, um bispo africano. Segundo a tradição, Sant’Eugenio viveu seus últimos dias em exílio na Ilha de Bergeggi, onde construiu uma igreja. As suas relíquias foram posteriormente levadas para a Igreja São Paragório, mas retornaram milagrosamente ao local que ele fundou.

Durante os dias que antecedem a festa, acontece a Novena de Sant’Eugenio, todos os dias, às 18 horas, na igreja. No dia 11 de julho, sexta-feira, haverá uma programação especial. Às 21 horas, será realizado o vesper e a transladação dos Corpos Santos.

As missas em comemoração ao padroeiro ocorrerão no sábado, dia 12 de julho, às 18 horas, na catedral. No domingo, dia 13 de julho, as missas estão agendadas para as 8h30 no Oratório Sant’Anna, além de outras duas missas às 11 horas e às 18 horas, novamente na catedral. A celebração das 11 horas será presidida pelo bispo de Savona-Noli, monsenhor Calogero Marino, e, após o culto, todos estão convidados para um aperitivo na praça.

Na segunda-feira, dia 14 de julho, a programação inclui uma procissão de barcos às 16h30. Às 18h30, será feita a benção do mar e, às 21 horas, na catedral, será celebrado novamente o vesper, ao final do qual os Corpos Santos serão retornados ao seu lugar.