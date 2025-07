Naldo Benny e Moranguinho vão ao “Passa ou Repassa” no SBT

No dia 13 de julho, o programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, traz várias atrações que prometem diversão e entretenimento para toda a família. Com bom humor e emoções, o programa se prepara para uma tarde repleta de atividades.

Um dos destaques do dia é o famoso quadro Passa ou Repassa. Neste episódio, o time azul será formado pela influenciadora digital Moranguinho e pela dupla sertaneja Danilo & Davi. Eles não só participarão da competição, mas também apresentarão suas músicas no palco. Do outro lado, o time amarelo conta com a presença do cantor Naldo Benny, da atriz Carol Bresolin e do influenciador Marcelo Mesquita. A disputa entre os times deve incluir momentos divertidos, com tortas na cara e muitas risadas.

No quadro De Quem é Essa Mansão?, Celso Portiolli se junta a Fala Silva, interpretado por Pedro Manso, e Mileide, por Marlei Cevada. Juntos, eles irão visitar algumas das casas mais luxuosas do Brasil em busca de identificar seus proprietários, o que promete gerar divertidas situações.

Outra atração do programa é o Quem Arrisca Ganha Mais, onde duas duplas enfrentarão desafios emocionantes e farão escolhas audaciosas, com a possibilidade de ganhar prêmios de até 100 mil reais.

Além disso, o quadro Até Onde Você Chega? oferece aos participantes a chance de mudar suas vidas e se tornar milionários. Eles enfrentarão provas que exigem coragem e um pouco de sorte, em busca de uma transformação significativa.

O Domingo Legal vai ao ar todos os domingos, a partir das 11h15, no SBT. O programa tem se consolidado como uma opção de entretenimento familiar, sempre trazendo surpresas e interatividade.