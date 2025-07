Michael C. Hall fala sobre seu retorno em ‘Ressurreição’

Michael C. Hall volta a interpretar seu famoso personagem, Dexter Morgan, na nova série “Dexter: Ressurreição”. O ator se questionou sobre a possibilidade de seu personagem, um serial killer, ainda estar vivo após os eventos da série anterior, “Dexter: New Blood”. Em uma entrevista realizada de forma virtual enquanto estava na Cidade do México, Hall comentou que sempre havia indícios de que Dexter poderia não ter morrido realmente. Ele disse que suas conversas com o diretor Marcos Siega ajudaram a desenvolver a ideia de um retorno do personagem.

Michael C. Hall expressou que ficou cada vez mais intrigado com a possibilidade de que a conclusão de “New Blood” fosse uma transição que permitiria a Dexter revisitar aspectos do seu passado e sua identidade. Ele acredita que o personagem, durante sua jornada, pode ter carregado um fardo emocional que ele gostaria de deixar para trás.

A nova série, “Dexter: Ressurreição”, irá explorar o que realmente aconteceu com Dexter após o final de “New Blood”. A primeira prévia da série, divulgada pelo Paramount+, confirmou que Dexter está vivo.

O elenco da nova produção inclui nomes conhecidos. Além de Michael C. Hall, retornam James Remar como Harry Morgan, pai de Dexter; David Zayas como Angel Batista, um amigo do protagonista; e Jack Alcott como Harrison Morgan, filho de Dexter. Os vilões, Arthur Miller, o Assassino da Trindade, e Miguel Prado serão interpretados por John Lithgow e Jimmy Smits, respectivamente. Também participam do elenco estrelas como Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian e Neil Patrick Harris.

Há especulações de que “Dexter: Ressurreição” pode ter mais de uma temporada. Michael C. Hall indicou que a série não foi concebida para terminar de forma definitiva na primeira temporada, sugerindo a possibilidade de continuar a história em episódios futuros.