Mega-Sena acumula em R$ 38 milhões; confira números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira, o sorteio do concurso 2.886 da Mega-Sena, que tinha um prêmio de R$ 31.662.783,43. Os números sorteados foram: 19, 13, 59, 55, 02 e 20. Nenhuma aposta acertou todos os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumule para R$ 38 milhões, que será disputado no próximo sorteio, marcado para este sábado.

Apesar de não haver ganhadores do prêmio máximo, 61 apostas acertaram cinco números, a chamada quina, e cada uma delas levará para casa R$ 43.588,00. Além disso, 4.268 apostadores que acertaram quatro números, a quadra, vão receber um prêmio de R$ 889,96.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, sendo realizadas em casas lotéricas autorizadas, pela internet ou pelo aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem sempre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

O valor mínimo para uma aposta simples, que consiste na seleção de seis números, é de R$ 6,00. Além do prêmio principal, os jogadores podem ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números, o que torna a Mega-Sena uma das loterias mais populares do Brasil.

Outra opção para os apostadores é realizar apostas em grupo por meio de Bolões Caixa. Esta modalidade permite que várias pessoas compitam juntas, e o preço mínimo para participar de um bolão é de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 6,00.

A Mega-Sena já fez história ao sortear prêmios milionários. Os dez maiores prêmios já distribuídos incluem concursos que ultrapassaram os R$ 300 milhões. A última atualização indicou que um dos maiores prêmios foi de R$ 317.853.788,54, ganhando na edição do concurso 2.525 em outubro de 2022.

Os apostadores têm diversas opções de como participar e tentar a sorte, seja com jogos individuais ou em grupo, mantendo viva a esperança de se tornarem os próximos ganhadores da Mega-Sena.