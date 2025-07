Mãe finge estar morta para escapar de ataque do filho

Uma mulher de 59 anos simulou a própria morte para escapar de uma agressão violenta por parte do filho, de 35 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 11 de julho e os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil em um relatório final investigativo.

O filho foi indiciado por tentativa de feminicídio e tentativa de estupro. A mulher foi encontrada com o rosto desfigurado, dentes quebrados e sinais visíveis de espancamento. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Contagem, que coletou informações em um inquérito de 124 páginas, incluindo depoimentos da vítima e de policiais que atenderam a ocorrência. O investigado optou por não prestar depoimento durante a investigação. Com a conclusão do inquérito, o caso foi enviado à Justiça.

De acordo com a delegada Teresa Damasceno, a mulher contou que foi surpreendida pelo filho durante a madrugada. Ele entrou no quarto acendendo a lanterna do celular e ao investigar o guarda-roupa, aparentava estar sob efeito de drogas. Quando tentou sair do quarto, foi agredida pelo filho. “O investigado passou a agredi-la, puxando-a pelos cabelos, enforcando-a e dizendo que iria matá-la”, relatou a delegada.

Durante a agressão, o filho tentou tirar a calça da mãe e tocou suas partes íntimas. Quando ela resistiu, foi brutalmente espancada com socos e chutes. Em um ato desesperado para sobreviver, a mulher fingiu estar morta, o que fez com que o agressor parasse com as agressões.

Após os ataques, a vítima ficou internada por dez dias e precisou passar por uma cirurgia devido a fraturas na face. Ela ainda revelou que o filho já havia a ameaçado anteriormente com facas e tesouras. Segundo a mulher, ele é usuário de drogas, mas não apresenta um histórico de doenças mentais ou físicas.