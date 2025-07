Lúcia Veríssimo comenta o retorno de ‘Rensga hits!’ e novidades pessoais

Lúcia Veríssimo está de volta à televisão na terceira temporada da série “Rensga Hits!”. A atriz expressa sua satisfação com o sucesso da produção, destacando que a continuidade da série é um reflexo positivo. Ela elogia especialmente o fato de a trama ser centrada no universo feminino, apresentando uma narrativa rica em elementos como amizade, amor, traições e a busca por sonhos, mas sem recorrer à violência.

Em sua atuação, Lúcia compartilha cenas com Alice Wegmann, que interpreta sua filha na trama. Para ela, Alice é uma das melhores atrizes da nova geração. Lúcia afirma que a jovem demonstra grande comprometimento e entrega em seu trabalho, o que enriquece a parceria entre elas. Além do talento de Alice, Lúcia também valoriza a presença de amigas de longa data, como Guida Viana e Stella Miranda, no elenco.

Com um extenso currículo na televisão e no teatro, Lúcia, que completou 67 anos recentemente, comenta sobre a presença de atores mais velhos na indústria audiovisual brasileira. Ela menciona que, em comparação a outros países, no Brasil, muitas vezes, esses profissionais são escalados apenas para apoiar os mais jovens em vez de ocuparem papéis principais. Lúcia critica essa situação, afirmando que existem poucos jovens bem preparados no meio, em detrimento do talento de artistas mais experientes.

Atualmente, Lúcia vive em uma fazenda em Chiador, no interior de Minas Gerais, onde produz alimentos e cuida de animais. No entanto, a propriedade enfrentou um grande incêndio no ano passado, o que trouxe desafios significativos. A atriz relata que essa experiência foi uma das mais difíceis de sua vida, destacando as dificuldades de recuperação devido às mudanças climáticas e ao impacto negativo na agricultura.

Lúcia também tem considerado mudar-se para um lugar menor e mais tranquilo, onde possa se dedicar mais ao seu canal no YouTube e à escrita de roteiros. Ela mencionou que está finalizando três projetos e que a vida na fazenda, repleta de obrigações, tem dificultado seu foco na escrita.

Em sua vida pessoal, Lúcia é casada há 12 anos com a produtora Tay Saad, mas atualmente elas moram em cidades diferentes. Essa dinâmica tem funcionado bem para o casal, que acredita que a distância ajuda a manter a relação saudável. Nos primeiros anos de casadas, elas viveram juntas, mas a relação se estruturou em confiança e cumplicidade, permitindo que cada uma tenha seu espaço. Lúcia compartilha que os encontros ainda geram sentimentos de novidade, comparando-os ao começo de um namoro.

Essa combinação de desafios profissionais e pessoais revela a complexidade da vida de Lúcia, tanto na tela quanto fora dela.