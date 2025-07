Justin Bieber lança álbum surpresa inédito

Justin Bieber surpreendeu seus fãs ao lançar um novo álbum intitulado “Swag”. O disco apresenta 20 músicas, incluindo faixas como “Dadz Love”, “Devotion” e “Therapy Session”. O lançamento chega após preocupações sobre a saúde mental do cantor, especialmente após um confronto com fotógrafos.

Um vídeo, gravado no Dia dos Pais, mostra Bieber enfrentando um paparazzo e explicando sua nova realidade. Ele declarou que agora é pai e marido, enfatizando que não está disposto a aceitar intrusões em sua vida pessoal. Este vídeo, que ganhou bastante repercussão e até remixagens online, também é usado na promoção do álbum e faz parte da música “Butterflies”.

Com quase uma hora de duração, “Swag” conta com colaborações de diversos rappers, como Sexxy Red, Cash Cobain e Gunna. O nome do álbum parece fazer referência ao sucesso de 2012, “Boyfriend”, que incluía a expressão “swag”.

As fotos promocionais do disco mostram Bieber ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, e de seu filho, que aparece em algumas imagens sendo segurado por ele. A recepção ao novo trabalho foi muito positiva, tanto entre fãs quanto entre outros artistas. O rapper Big Sean, por exemplo, celebrou o lançamento no Instagram do cantor.

O lançamento do álbum também coincide com a preocupação dos fãs em relação ao estado emocional de Bieber. Nos últimos meses, ele teve várias postagens nas redes sociais, reclamando da invasão de paparazzi em sua vida privada. O relacionamento de Bieber também tem estado em foco, especialmente após um post polêmico onde ele comentou sobre uma discussão com a esposa, relacionada à sua aparição na capa da Vogue.

As letras da música “Daisies”, que é a segunda faixa do álbum, parecem refletir sobre o relacionamento do casal, questionando sobre o amor e a sinceridade. Outras músicas do álbum abordam temas religiosos, como “Devotion”, “Soulful” e “Forgiveness”, refletindo a fé cristã de Bieber.