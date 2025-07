Incêndios florestais na Espanha confinam mais de 18 mil pessoas

As autoridades da Espanha determinaram que mais de 18 mil moradores da província de Tarragona, situada no nordeste do país, ficassem em casa nesta terça-feira, dia 8. Além disso, muitas famílias tiveram que abandonar suas residências em decorrência de um incêndio florestal que já consumiu quase 30 quilômetros quadrados de vegetação na região.

Atualmente, várias áreas da Espanha estão em alerta máximo para incêndios, especialmente após o país registrar junho como o mês mais quente da sua história. Desde o início deste mês, dois incêndios na Catalunha, onde fica Tarragona, resultaram na morte de duas pessoas.

As chamas mais recentes começaram na manhã de segunda-feira, dia 7, em uma região isolada perto da vila de Pauls. A situação foi agravada por fortes ventos, que dificultaram as operações de combate ao fogo. Para ajudar a conter as chamas, uma unidade militar de emergência foi mobilizada nesta terça-feira, acompanhada por mais de 300 bombeiros que estão atuando na região.

De acordo com o serviço regional de combate a incêndios da Catalunha, os bombeiros enfrentaram rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora durante a noite, mas há a expectativa de que a intensidade do vento, conhecido como Mistral, diminua ao longo do dia. Durante a madrugada, as equipes de emergência percorreram as estradas da Serra de Pauls, cercadas pelas chamas, enquanto trabalhavam para avaliar e controlar o incêndio.

Os moradores das aldeias vizinhas de Xerta e Aldover passaram a noite em claro, preocupados com a proximidade do fogo. Uma residente de 76 anos, Rosa Veleda, descreveu a situação com muita emoção, relatando o medo e a angústia que sentiram durante a noite, quando a fumaça e o fogo ameaçavam suas casas.

As autoridades informaram que conseguiram conter a propagação das chamas em direção ao rio Ebro, o que poderia ter piorado consideravelmente a situação. Aproximadamente 30% da área queimada está localizada no Parque Natural de Ports, uma importante reserva na Catalunha. A investigação sobre a origem do incêndio está em andamento, enquanto os esforços continuam para controlar o fogo e proteger os moradores da região.