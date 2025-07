Humaira Asghar Ali pode ter falecido em outubro de 2024, diz relatório

A atriz e modelo paquistanesa Humaira Asghar Ali foi encontrada morta em sua casa em Karachi, deixando muitos em estado de choque. Sua morte veio à tona após uma visita de um oficial de justiça que tinha a missão de realizar uma reintegração de posse devido a aluguel não pago. Ao não obter resposta, o oficial quebrou a porta e fez a descoberta angustiante do corpo de Humaira.

Segundo informações, a atriz pode ter falecido em outubro de 2024, como aponta um relatório inicial de autópsia e investigações da polícia. O oficial de investigação, Asad Raza, mencionou que a data de validade dos alimentos e bebidas encontradas na geladeira era de setembro de 2024. Além disso, as últimas atividades em seu celular datam do mesmo mês, com ambos os chips inativos desde então. O fornecimento de eletricidade para o apartamento também foi cortado por falta de pagamento.

Os detalhes revelados por Raza incluem uma mensagem recebida de um serviço de transporte por aplicativo, que foi a última comunicação registrada em sua conta. Informações mostram que sua última atividade no WhatsApp ocorreu em 7 de outubro. Uma mensagem enviada a ela em 20 de outubro, por um estilista, ainda estava sem resposta.

A polícia, até o momento, não conseguiu determinar a causa da morte devido ao estado avançado de decomposição do corpo. A médica legista, Dr. Summaiya Syed, coletou amostras de DNA e químicas para análise, mas alertou que é cedo para fazer especulações sobre a causa da morte.

Embora não tenham sido identificados sinais imediatos de violência, o oficial Raza ressaltou que a possibilidade de homicídio não foi descartada. A investigação continua, aguardando os laudos toxicológicos e forenses, e a ausência de vizinhos no apartamento ao lado pode ter contribuído para que o odor não fosse notado por muito tempo.