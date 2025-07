Governo inicia reembolso a vítimas de descontos do INSS em 24/07

A partir do dia 24 de julho, o governo federal iniciará o processo de reembolso para aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios do INSS. Esses descontos foram realizados por entidades de classe, e os segurados precisaram seguir um plano de ressarcimento aprovado pelo Supremo Tribunal Federal no início do mês.

O INSS informou que os pagamentos ocorrerão em um cronograma que atende até 100 mil beneficiários por dia. Aqueles que aderirem ao acordo mais rapidamente, que começou a ser disponibilizado desde o dia 11, receberão os valores primeiro. Os pagamentos serão feitos em uma única parcela e incluirão a correção pela inflação desde a data do desconto até a data do depósito.

É importante que os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e ainda não receberam retorno das associações façam a adesão ao plano de ressarcimento. O instituto de previdência destacou que cerca de 1,8 milhão de beneficiários têm direito a fazer essa adesão e solicitar o reembolso das quantias descontadas de forma indevida.