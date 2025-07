Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apresentam novos quartos dos filhos

A influenciadora e apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou, nesta sexta-feira, os novos quartos de seus três filhos, cada um com um espaço planejado de acordo com suas personalidades e necessidades. O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra Giovanna e seu marido, Bruno Gagliasso, apresentando os detalhes das novas acomodações.

Giovanna expressou sua alegria ao compartilhar esses novos espaços, afirmando que era uma promessa feita anteriormente aos seguidores. Na postagem, ela também revelou as inspirações por trás do design dos quartos.

O quarto de Zyan, de 5 anos, é projetado para oferecer uma experiência lúdica e envolvente, estimulando a imaginação do pequeno. Já o quarto de Bless, de 10 anos, foi inspirado na natureza, contando com soluções criativas que atendem suas singularidades. Por fim, o ambiente da Títi, de 11 anos, reflete sua personalidade, com móveis que ajudam a otimizar o espaço e incentivam seu talento e criatividade.

Ao final do vídeo, Bruno Gagliasso expressou a satisfação da família com o resultado e questionou se os seguidores estavam gostando das novas instalações. As crianças estão se adaptando bem aos novos quartos, que foram idealizados para proporcionar conforto e espaço para brincadeiras e estudos.