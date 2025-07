Eternity C: 10 resgatados e 3 mortos após ataque no Mar Vermelho

Um navio de carga chamado Eternity C naufragou no Mar Vermelho, próximo ao Iémen, após ser atacado pelas forças Houthi. Dez pessoas foram resgatadas após o incidente, mas há a suspeita de que outras ainda sejam mantidas em cativeiro pelo grupo rebelde. Este é o segundo ataque a navios comerciais na região em apenas uma semana.

Os Houthi, que são apoiados pelo Irã e controlam uma grande parte do Iémen, afirmaram em um comunicado que atacaram o Eternity C usando um barco não tripulado e lançando mísseis de cruzeiro e balísticos. Eles alegam que o navio estava a caminho do porto israelense de Eilat e que a embarcação foi “completamente afundada”. O grupo ainda declarou ter resgatado algumas das pessoas a bordo, prestando cuidados médicos antes de levá-las para um local não revelado.

A operação de resgate foi coordenada pela missão de segurança marítima da União Europeia, que confirmou que dos dez resgatados, oito eram tripulantes filipinos e dois eram membros de uma equipe de segurança grega e indiana. A tripulação do Eternity C era composta por 22 membros, sendo 21 filipinos e um russo.

A missão também informou que, durante o ataque, três das 25 pessoas a bordo foram mortas. O ataque à Eternity C seguiu-se a um incidente anterior em que um outro navio de carga, o Magic Seas, sofreu um ataque similar, forçando sua tripulação a abandonar a embarcação. Os Houthi têm intensificado seus ataques a navios que supostamente têm vínculos com Israel, ameaçando continuar essas operações até que a agressão contra a Faixa de Gaza cesse.

Um vídeo divulgado pelos Houthi mostra o navio Eternity C sendo severamente danificado e afundando após o ataque, com trechos de comunicações onde os Houthi tentavam assegurar a segurança da tripulação do navio. O governo dos EUA acusou os Houthi de sequestrar os membros da tripulação e pediu a soltura imediata deles.

Recentemente, os Houthi haviam acordado em parar os ataques a navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho após uma série de bombardeios americanos em suas áreas de controle, mas não se comprometeram a cesar ataques a outros navios. Isso gerou preocupações crescentes sobre uma nova crise de navegação em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.