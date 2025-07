Eminem cita O’Malley em sua nova música Animals

O rapper americano Marshall Bruce Mathers, conhecido como Eminem, fez uma referência ao ex-campeão dos pesos galos do UFC, Sean O’Malley, em sua nova música chamada “Animals”, que é uma colaboração com o rapper JID.

Na letra da canção, Eminem menciona O’Malley em um trecho que fala sobre superação e enfrentamento de desafios. As linhas destacam a maneira como O’Malley, mesmo após dificuldades, continua a ser uma figura ousada e cheia de personalidade.

No que diz respeito à carreira de O’Malley, sua última luta foi em junho, durante o UFC 316, contra Merab Dvalishvili. Nesse evento, O’Malley disputou o título da categoria bantamweight, mas acabou perdendo a luta por finalização no terceiro round. Com essa derrota, seu histórico de lutas em artes marciais mistas agora conta com 18 vitórias, três derrotas e uma luta sem resultado.

Essa menção de Eminem a um atleta do UFC demonstra a interseção entre a música e o esporte, mostrando como os dois mundos podem se influenciar mutuamente.