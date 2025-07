Edu Guedes recebe alta hospitalar após cirurgia para tumor

Edu se recupera de uma cirurgia realizada recentemente, na qual passou por um procedimento de cerca de seis horas. Durante a operação, os médicos retiraram a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Ele se sente bem e já está no quarto, se recuperando.

Em um vídeo, Edu agradeceu o apoio que recebeu de familiares, amigos e fãs. Ele fez menção especial a Ana Hickmann, a sua filha Maria, e seus pais, que estiveram ao seu lado durante todo o processo. Edu destacou a importância desse apoio e expressou sua gratidão, mencionando que ficou surpreso com a quantidade de pessoas que se importam com ele e seu trabalho. Ele afirmou que sempre fez tudo com muito carinho e sente que está recebendo força suficiente para a sua recuperação.

Edu concluiu a mensagem agradecendo a todos que o apoiaram, ressaltando a importância do carinho nesse momento difícil.