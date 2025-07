Dona de Mim: o destino de Abel e Rebeca nas mortes falsas

Na novela “Dona de Mim”, os personagens Abel e Rebeca sofrerão um trágico acidente de carro, resultando em suas mortes. A colisão será provocada por Danilo, que receberá ordens de Jacques. Jacques quer eliminar qualquer possibilidade de denúncias sobre desvios de dinheiro na empresa Boaz, o que motiva a sabotagem do veículo.

A sequência do acidente será gravada esta semana em estúdio, utilizando a tecnologia de chroma key, que permite simular ambientes externos de forma realista.

No enredo, Abel é casado com Filipa, mas o casamento é conturbado, com brigas e crises frequentes. Rebeca, interpretada por Silvia Pfeifer, é uma antiga namorada de Abel e traz um novo elemento à história ao relembrar o passado dele.

A novela, que é escrita por Rosane Svartman, é exibida de segunda a sábado, às 19h30, na TV Globo. Os espectadores podem acompanhar a trama cheia de reviravoltas e emoções intensas.