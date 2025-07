Djokovic relaxa enquanto brasileira é eliminada no dia 10

O torneio de Wimbledon está se aproximando de suas etapas decisivas, com grandes jogadores ainda na briga por um lugar na final. No torneio masculino, os atletas Jannik Sinner e Novak Djokovic já garantiram suas vagas nas semifinais e irão se enfrentar. Do outro lado da chave, Carlos Alcaraz terá como adversário Taylor Fritz.

Djokovic segue apresentando um excelente nível em suas partidas e, fora das quadras, mostra um lado descontraído, realizando danças que imitam coreografias feitas por seus filhos após as vitórias.

No torneio feminino, as semifinais ocorrerão amanhã, com dois jogos programados para a quadra central. O primeiro duelo será entre Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, marcado para às 9h30. Na sequência, Iga Swiatek enfrentará Belinda Bencic. Esses confrontos prometem intensa disputa e emoções para os fãs do tênis.