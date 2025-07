David Corenswet e Nicholas Hoult compartilham fotos semelhantes

David Corenswet e Nicholas Hoult, protagonistas do novo filme Superman, estão chamando a atenção durante a turnê de divulgação com seu humor e estilo únicos. Recentemente, Nicholas compartilhou uma história engraçada durante uma entrevista. Ele revelou que sua esposa o incentivou a pedir que David o segurasse, comentando que era bom ser abraçado por alguém maior. Nicholas, que mede 1,88 m, achou a sugestão interessante e admitiu que David, sendo mais alto, seria capaz de fazê-lo.

Durante essa mesma turnê, os dois atores, juntamente com Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, têm se destacado não apenas por suas atuações, mas também por suas escolhas de moda. Nicholas, por exemplo, fez sucesso com seu novo cabelo platinado e suas roupas, que rapidamente ganharam a atenção do público.

Em uma ocasião, Nicholas foi fotografado em Nova York, usando uma regata da marca Celine, jeans e um suéter, completando o look com uma bolsa da Prada. O visual era elegante e o deixou em destaque nas redes sociais.

David, por sua vez, não ficou para trás e decidiu brincar com essa competição de estilo. Em uma postagem no Instagram, ele recriou uma foto de Nicholas de maneira divertida, quase idêntica, mas com algumas alterações, como utilizar uma bolsa do Philadelphia Eagles Pro Shop em vez de uma marca de designer. Essa imagem rendeu muitas risadas e chamou a atenção dos fãs, que interagiram com emojis e comentários.

A interação entre os dois tem sido vista como uma demonstração de amizade e competitividade saudável. Os fãs adoram acompanhar essa dinâmica e frequentemente manifestam sua empolgação nas redes sociais, comentando sobre como os dois complementam um ao outro.

Entre as respostas dos fãs, muitos ressaltam que a turnê de promoção do filme é uma fonte constante de entretenimento e que a conexão entre David e Nicholas é genuína. As postagens deles têm gerado uma série de reações engraçadas, com usuários comentando sobre a semelhança nos estilos e como eles se divertem juntos.

Por fim, a expectativa em torno do filme só aumenta, já que muitos acreditam que a química entre os dois personagens, Lex Luthor e Superman, será um destaque importante. Os fãs aguardam ansiosos para ver como essa amizade e rivalidade se manifestarão nas telonas.