Conheça os episódios de ‘O século do GLOBO’

O jornal O GLOBO, um dos mais antigos e respeitados do Brasil, comemorou 100 anos de existência, tendo sido fundado em 29 de julho de 1925 por Irineu Marinho. A primeira edição foi publicada pouco antes de sua morte, que ocorreu apenas 23 dias após o lançamento do periódico. O jornal foi então liderado pelo seu filho, Roberto Marinho, que assumiu a direção em 1931. Roberto tinha uma visão moderna e ousada para o jornal e, sob sua gestão, O GLOBO se destacou ao atrair grandes nomes da imprensa e da cultura, incluindo figuras como Mário Filho e Nelson Rodrigues.

Para marcar o centenário, o projeto “O século do GLOBO” foi lançado, apresentando uma série de episódios que narram a trajetória do jornal e relembram momentos importantes da história do Brasil. A estreia aconteceu recentemente na TV Globo e na plataforma Globoplay. Os episódios oferecem dramatizações que trazem os atores Tony Ramos e Eduardo Sterblicht no papel de Roberto Marinho, proporcionando uma visão mais próxima dos bastidores do jornal e dos desafios enfrentados ao longo das décadas.

Ao longo de sua história, O GLOBO enfrentou diversos períodos políticos conturbados. Durante a era de Getúlio Vargas, o jornal sofreu ataques de apoiadores do presidente, especialmente após seu suicídio. Na sequência, o golpe militar de 1964 levou o jornal a alinhar-se com os militares, embora Roberto Marinho tenha protegido jornalistas que tinham uma visão mais progressista da época. Com o foco voltado para o crescimento da TV Globo, ele delegou a direção do jornal a Evandro Carlos de Andrade, que implantou melhorias significativas na redação, aumentando a qualidade e a independência editorial.

O GLOBO também esteve presente em eventos marcantes na história do Brasil, como o naufrágio do Bateau Mouche, o impeachment do ex-presidente Collor e a chacina de Vigário Geral, reforçando sua importância na cobertura jornalística do país. Em 1995, Roberto Marinho convidou Evandro Carlos de Andrade para liderar o jornalismo da TV Globo, um movimento que destacou a conexão entre o impresso e a televisão.

Após a morte de Roberto Marinho em 2003, seus filhos assumiram o controle do Grupo Globo e iniciaram a transição para o jornalismo no século XXI. Diante do crescimento das redes sociais e da crise enfrentada pelo modelo impresso, O GLOBO investiu na digitalização e consolidou-se como o maior jornal do Brasil, mantendo sua relevância na era atual.

Além da série, uma exposição celebrando os 100 anos do jornal foi aberta na Casa Roberto Marinho. A mostra inclui uma seleção impressionante de 213 fotos, além de charges e capas históricas, permitindo a visitantes reviver momentos que marcaram a trajetória do veículo. Essa exposição complementa as festividades do centenário e oferece um olhar profundo sobre a história do jornal e seu impacto na sociedade brasileira.