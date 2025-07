Cinco filmes de Jackie Chan que são verdadeiras obras-primas

Jackie Chan é um dos nomes mais icônicos do cinema, especialmente no gênero de artes marciais. Com uma carreira que começou na década de 1970, Chan ficou conhecido por suas acrobacias impressionantes e pela mistura de ação e comédia em seus filmes. Ele começou sua trajetória em papéis menores em grandes produções como “Enter the Dragon” e “Fist of Fury”, mas é em seus filmes de destaque que ele realmente brilha.

Entre seus principais trabalhos, destacam-se títulos que não estão relacionados a Hollywood, apesar de seu sucesso internacional. Chan sempre enfatizou que suas produções na Hong Kong dos anos 80 e 90 mostraram o auge de suas habilidades em artes marciais e comédia, o que o tornou uma lenda no cinema. Com seu estilo único, ele redefiniu a forma como as cenas de ação eram gravadas, combinando humor e manobras arriscadas de forma inovadora.

Um dos filmes notáveis é “Project A” (1983), que Chan também dirigiu. O filme se passa no final do século 19, envolvendo uma trama de piratas e aventuras. A mistura de lutas e comédia é característica do estilo de Chan, alavancada por um elenco de apoio forte, como Sammo Hung e Yuen Biao. Uma das cenas marcantes do filme é uma queda de 18 metros da mão de um relógio.

Outro destaque é “Drunken Master” (1978), que ajudou a estabelecer Chan como estrela principal. Este filme é lembrado por seu estilo peculiar de luta, conhecido como “boxe do bêbado”, que confunde os oponentes e adiciona um elemento de surpresa às batalhas. Chan, sob a direção de Yuen Woo-Ping, conseguiu cativar o público com sua atuação e o enredo simples, mas envolvente.

“Police Story” (1985) é outro clássico, dirigido e estrelado por Chan. O filme combina ação e situações cômicas, apresentando uma variedade de cenas de lutas e perseguições. O clímax envolve uma sequência memorável que acontece em um shopping, marcada pelo uso de um poste em um dos saltos mais impressionantes da carreira de Chan. A diversidade de elementos de ação, incluindo tiroteios e perseguições, deu uma nova dimensão aos filmes de artes marciais.

Por fim, “Drunken Master II” (1994) é considerado uma ótima sequência que pode ser apreciada sem ter visto o original. O filme leva as acrobacias e cenas de luta a um novo patamar, com um foco em grandes sequências que reúnem um número significativo de personagens em ação. Apesar de algumas brincadeiras e piadas que não funcionam tão bem, a força das coreografias é palpável, consolidando Chan como um dos mestres das artes marciais no cinema.

Esses filmes não apenas mostram o talento de Jackie Chan, mas também têm um lugar especial na história do cinema, destacando sua capacidade de entreter e inspirar gerações de fãs por todo o mundo.