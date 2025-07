Carolina Dieckmann compartilha foto de biquíni em Búzios

Carolina Dieckmann, aos 46 anos, decidiu comemorar o aniversário do esposo, Tiago Worcman, que completou 50 anos, com uma viagem a Búzios. Durante a estadia, a atriz usou seu Instagram para compartilhar momentos da viagem e expressar seus sentimentos por meio de um poema. As publicações atraíram muitos elogios de seus seguidores, que destacaram sua beleza e juventude, admirando como ela continua radiante mesmo após anos de carreira.

Atualmente, Carolina é uma das protagonistas da novela “Vale Tudo”, onde interpreta Leila, uma contadora envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro com o vilão Marco Aurélio. Sua performance na novela tem sido bem recebida, contribuindo para o sucesso do programa. A viagem a Búzios proporcionou ao casal um momento especial de descontração e comemoração.