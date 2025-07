Cariúcha se emociona e pede desculpas a Sonia Abrão

Durante o programa Fofocalizando desta terça-feira, Cariúcha emocionou a todos ao pedir desculpas publicamente a Sonia Abrão. A apresentadora da RedeTV! comentou sobre um episódio polêmico do Teleton do ano passado, onde Cariúcha a interrompeu durante uma homenagem a Silvio Santos. Sonia expressou seu descontentamento com a atitude da funkeira, considerando-a desrespeitosa.

Ao vivo, Cariúcha se apresentou e solicitou a oportunidade de se desculpar. Emocionada, ela disse que reconhece seu erro. “Eu queria te pedir, novamente, desculpas. Quando isso aconteceu, eu pedi desculpas em público. E não foi ninguém do SBT que mandou. Eu tenho consciência que eu errei”, declarou a artista. Ela também enfatizou que está se esforçando para aprender e deseja honrar a chance de trabalhar com jornalistas no programa.

Visivelmente abalada, a cantora explicou que sua reação no Teleton foi influenciada pela emoção de estar em um evento tão importante. “Eu sou tia de uma criança autista… Tantas crianças especiais gritaram meu nome, eu não ouvi você falando no microfone. Sonia, estou aprendendo, estudando, lutando para um dia ser uma jornalista como você. Com toda humildade, peço desculpas. É de coração”, afirmou Cariúcha em seu desabafo.