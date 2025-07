Carabobo lança plano nacional de saúde integral

No estado de Carabobo, começou o Plano de Abordagem Integral, uma iniciativa do Ministério da Saúde do país para reforçar a saúde pública em todo o território nacional. O plano visa aprimorar áreas como saúde ambiental, imunização e capacitação de equipes de saúde que atuarão diretamente nas comunidades, em parceria com instituições locais.

A diretora Nacional de Imunizações, Nury Valderrama, foi a responsável por uma reunião com diretores de cinco Áreas de Saúde Integral Comunitária (ASIC) em Puerto Cabello e duas ASIC em Juan José Mora. O encontro também contou com a presença de representantes das áreas de Epidemiologia Regional, Imunizações, Saúde Ambiental e da M missão Barrio Adentro em Carabobo.

Carabobo foi escolhido como estado modelo por suas altas taxas de cobertura vacinal, fatores que influenciam positivamente os indicadores de saúde do Brasil. Valderrama informou que a partir de Puerto Cabello, o plano será expandido para os outros treze municípios do estado, seguindo as diretrizes da ministra do MPPS, Dr. Magaly Gutiérrez.

O objetivo do plano é intensificar a vacinação em Carabobo, utilizando 854 centros de saúde e 47 ASIC espalhadas pela região. Além da vacinação, o plano prevê ações de limpeza, coleta de lixo, nebulizações, controle de mosquitos e identificação de pacientes em visitas domiciliares para atender às necessidades de medicamentos.

Um foco especial será dado à vacinação de adultos, incluindo doses contra a febre amarela e o toxoide, além da vacinação de crianças menores de cinco anos com várias vacinas do calendário nacional, como Pentavalente, Sarampo, Rubéola, Parotidite, Poliomielite Oral e Poliomielite Inativada.

Valderrama destacou o importante trabalho do “exército de vacinadores” de Carabobo, que é fundamental para o sucesso do plano. A equipe se compromete a alcançar todos os setores, trabalhando em colaboração com diversas instituições para garantir cobertura total na imunização.

A vacinação também será promovida nos centros de atendimento ao parto, assegurando que nenhum recém-nascido saia sem receber as vacinas de BCG e Hepatite. Ela garantiu que as vacinas estão disponíveis em todos os centros de saúde.

Este projeto em Carabobo servirá como um modelo para ser replicado em outras regiões do país, conforme as orientações do presidente Nicolás Maduro, visando fortalecer o Sistema Público Nacional de Saúde.