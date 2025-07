Campeonato Brasileiro: acompanhe a briga contra o rebaixamento

O Campeonato Brasileiro está prestes a recomeçar, com a 13ª rodada programada para os próximos dias. Ao todo, serão realizados oito jogos, e um dos confrontos mais aguardados está marcado para a segunda-feira, dia 14.

Neste duelo, os dois piores times da competição se enfrentarão. O Juventude, que ocupa a penúltima posição com apenas oito pontos, receberá o Sport, que está na lanterna da tabela com apenas três pontos. A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Atualmente, outros times também estão na zona de rebaixamento. O Fortaleza está com 10 pontos e o Internacional tem 11. O Santos e o Vitória também somam 11 pontos, mas se destacam por terem um saldo de gols melhor que o do Internacional e do Sport. O Internacional apresenta um saldo de -6 gols, enquanto o Sport tem -4 e o Santos -3.

Além disso, é importante observar que tanto o Sport quanto o Juventude jogaram 11 partidas até agora, enquanto os outros times mencionados já disputaram 12. Comparando as atuações, pode-se notar que essas equipes estão precisando de uma grande recuperação para evitar o rebaixamento.