Blackpink lança nova música “Jump” durante turnê mundial

O grupo de K-pop Blackpink lançou oficialmente a música “Jump”, que foi apresentada na primeira noite de seu Deadline World Tour. A faixa conta com a colaboração de Diplo como co-autor e co-produtor, enquanto o vídeo musical foi dirigido por Dave Meyers.

“Jump” é a primeira nova canção do grupo desde “The Girls (Blackpink the Game OST)”, lançada em agosto de 2023. Desde então, as integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa têm se dedicado a projetos solo. Rosé foi a primeira a lançar um álbum solo, chamado “Rosie”, em dezembro de 2024. Jisoo seguiu com seu mini-álbum “Amortage”, lançado em fevereiro de 2025. Depois, foi a vez de Lisa, que lançou “Alter Ego”, e Jennie, com seu álbum “Ruby”.

A turnê Deadline World Tour teve início no dia 5 de julho de 2025, na Coreia do Sul, o país natal do grupo. A agenda da turnê inclui vários shows na América do Norte em julho e se estenderá até o começo de 2026.

Os fãs podem esperar apresentações em diversas cidades ao redor do mundo. Entre os locais programados estão estádios em Inglewood e Chicago nos Estados Unidos, bem como em Toronto, Paris, Milão, Barcelona, Londres, Tóquio, entre outros.

A seguir estão algumas das datas e locais confirmados para os shows do Deadline World Tour:

– 12 de julho, Inglewood, CA – SoFi Stadium

– 13 de julho, Inglewood, CA – SoFi Stadium

– 18 de julho, Chicago, IL – Soldier Field Stadium

– 22 de julho, Toronto, Ontário – Rogers Stadium

– 2 de agosto, Saint-Denis, França – Stade de France

– 15 de agosto, Londres, Inglaterra – Wembley Stadium

– 16 de agosto, Londres, Inglaterra – Wembley Stadium

– 1 e 2 de novembro, Jakarta, Indonésia – Gelora Bung Karno Main Stadium

– 29 e 30 de novembro, Singapura – Singapore National Stadium

– 16 a 18 de janeiro de 2026, Tóquio, Japão – Tokyo Dome

A turnê promete ser uma grande celebração da carreira do grupo e de seus recentes lançamentos.