Blackpink lança “Jump”: letra e tradução do novo single

O BLACKPINK está de volta ao cenário musical! Após a estreia de sua nova canção durante o “Deadline World Tour” na Coreia do Sul, o grupo de K-Pop lançou oficialmente o single “JUMP” nas plataformas digitais. Esta nova música já é considerada uma das grandes apostas do ano, segundo a integrante Jennie.

“JUMP” marca o retorno do BLACKPINK após um hiato desde 2022. Durante esse período, as integrantes se dedicaram a projetos solo, enquanto o grupo não lançava novos trabalhos. A música também contará com um videoclipe, que será dirigido por Dave Meyers, um renomado diretor que tem trabalhado com artistas de pop e hip-hop desde os anos 90.

O single “JUMP” é um destaque por seu ritmo energético e letras envolventes, que refletem a identidade do grupo. As integrantes Rosé, Jennie, Lisa e Jisoo participam ativamente da canção, transmitindo uma mensagem de empoderamento e celebração.

Além da estreia da música, os fãs estão ansiosos para ver o clipe, que promete ser visualmente impactante e cheio de coreografias marcantes. O BLACKPINK, que já conquistou o mundo com seu estilo único e performances dinâmicas, mais uma vez apresenta seu talento e carisma com este novo lançamento.