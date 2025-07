Artilheiro do campeonato italiano é negociado com a Arábia Saudita

O Al-Qadsiah, clube da Liga Saudita, oficializou a contratação do atacante italiano Mateo Retegui, que se destacou como artilheiro da última edição do Campeonato Italiano jogando pela Atalanta. O valor do negócio pode chegar a 67 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 427,8 milhões de reais de acordo com a cotação atual, contando com bônus. Retegui, de 26 anos, assinará um contrato de longa duração e receberá um salário seis vezes maior do que o que recebia na Itália.

Mateo Retegui vem para ocupar a vaga deixada por Pierre-Emerick Aubameyang, que deixou o clube após uma temporada. Na última edição do Campeonato Saudita, o Al-Qadsiah terminou na quarta posição, superando o Al-Ahli, atual campeão da Liga dos Campeões Asiática. O time, sob o comando do técnico Michel, ficou atrás apenas do Al-Ittihad, que tem Karim Benzema, do Al-Hilal e do Al-Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo.

Diferente dos grandes clubes da Arábia Saudita, que são financiados pelo Fundo de Investimento Público (PIF), o Al-Qadsiah tem adotado uma estratégia diferente, buscando um elenco mais equilibrado em termos de idade, sem investir em estrelas de renome mundial. Entre os jogadores estrangeiros do time estão o goleiro Casteels, de 33 anos, os defensores Gastón Álvarez, de 25, e Nacho Fernández, de 35 anos. Os meio-campistas incluem Christopher Baah, de 20, Cameron Puertas, de 26, Nahitan Nández, de 29, e Ezequiel Fernández, de 22, além dos atacantes Julian Quiñones, de 28, Iker Almena, de 21, e agora Mateo Retegui.

Na temporada 2024/25, Retegui teve um desempenho impressionante com a Atalanta, marcando 28 gols em 48 partidas, além de proporcionar nove assistências. Ele foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 25 gols, uma margem significativa em relação ao segundo, Moise Kean, da Fiorentina, que marcou 19 gols, e Ademola Lookman, também da Atalanta, que fez 15 gols.