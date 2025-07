Acusador de Tyler Perry, Derek Dixon, se pronuncia

Derek Dixon, um ator de 38 anos, entrou com uma ação judicial de 260 milhões de dólares contra o magnata do entretenimento Tyler Perry, alegando assédio sexual e agressão. Em sua primeira entrevista após a denuncia, Dixon descreve o processo como “terrível”, mas diz que precisava se manifestar porque não poderia deixar que Perry escapasse impune.

Dixon, que trabalhou em 85 episódios da série “The Oval” entre 2021 e 2025, afirma que Perry fez várias investidas indesejadas, incluindo uma ocasião em que o prensou contra a parede e o apalpou. Ele alega que Perry, conhecido por seu poder na indústria, tem um padrão de exploração de atores masculinos em suas produções.

O advogado de Perry, Matthew Boyd, rebateu as acusações, afirmando que Dixon se aproximou da figura de Tyler Perry apenas para criar um esquema. Ele garantiu que as alegações seriam infundadas.

Dixon se lembra de ter conhecido Perry em 2019, quando trabalhava como coordenador de eventos para a abertura do estúdio de Perry em Atlanta. Na época, ele se identificava principalmente como um ator amador e afirma que Perry o escolheu entre a equipe do evento para conduzir uma verificação de iluminação no palco. Após a troca de contatos, Perry começou a enviar mensagens para saber sobre os sonhos e interesses de Dixon.

Dixon recebeu a oportunidade de audicionar para um papel em “Ruthless”, um derivado de “The Oval”, e acabou sendo escalado para o pequeno papel. Na época, ele não tinha conhecimento do interesse de Perry em homens ou de sua busca por um relacionamento sexual.

O relato de Dixon revela que, em janeiro de 2020, Perry o convidou para sua casa sob a justificativa de que ele estava bêbado e precisava ficar na casa de hóspedes. Durante a noite, Perry entrou na cama de Dixon e começou a acariciá-lo, momento que Dixon prontamente interrompeu. A partir desse episódio, Perry passou a contatá-lo diariamente, insistindo em um contato mais pessoal.

Com a pandemia de COVID-19 e a paralisação da produção de “The Oval”, Perry encorajou Dixon a escrever um piloto de comédia, afirmando ter gostado da proposta. Contudo, as interações entre os dois continuaram com um tom de conotação sexual, incluindo mensagens de teor íntimo e pedidos de fotos. Dixon relata que se sentia pressionado a responder às mensagens de Perry, temendo por sua carreira.

Em junho de 2021, Dixon foi novamente convidado para a casa de Perry. Ele relata um episódio grave em que, após se embriagarem, Perry o atacou na casa de hóspedes, tocando em seu corpo de maneira não consensual. Dixon afirmou que tentou resistir e expôs seu desespero durante a situação, mas Perry não parou.

Dixon, com medo de perder sua carreira, hesitou em denunciar, mesmo após discutir o ocorrido com um advogado. Em junho de 2024, ele decidiu apresentar uma queixa de assédio sexual para a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego (EEOC) e se afastou do trabalho em “The Oval”, do qual estava sob contrato.

Nos dias seguintes à divulgação de sua ação judicial, Dixon relatou experiências mistas de apoio e hostilidade. A prevalência de ameaças e mensagens de encorajamento de outros que afirmam ter passado por situações semelhantes com Perry, mostra a dificuldade de muitos homens em se manifestar após serem vítimas de assédio.

Por fim, Dixon declarou que tentativas de resolução privada não trouxeram as mudanças necessárias para impedir futuros abusos. Ele enfatiza a necessidade de responsabilização e proteção para futuras vítimas.