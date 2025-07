Um ferido gravemente em tiroteio no norte de Memphis, polícia pede ajuda

Um tiroteio em North Memphis deixou uma pessoa gravemente ferida, o que levou a uma investigação da polícia. Os policiais do Departamento de Polícia de Memphis foram chamados para o Hospital Regional One na noite passada, por volta das 20h18, e encontraram a vítima com ferimentos a bala muito sérios.

O incidente ocorreu na 1400 block da Chelsea Avenue, próximo à North Watkins Street. Apesar da rápida resposta das equipes de emergência, essa área continua a ser afetada pela violência que permeia a cidade. A polícia está tentando entender o que aconteceu e pediu à comunidade que ajude com informações que possam esclarecer o crime.

Para quem tiver informações que possam ajudar, o CrimeStoppers está disponível pelo telefone 901-528-CASH.