Todos os atores de Superman classificados, incluindo David Corenswet

Vários atores já assumiram o papel de Superman ao longo dos anos, cada um trazendo sua própria interpretação do icônico herói. A pergunta que fica é: quem foi o Superman mais memorável?

Christopher Reeve é frequentemente lembrado como o Superman mais querido. O ator estrelou os filmes da década de 1970, onde fez história ao apresentar uma imagem do herói que fez o público acreditar que ele poderia voar, especialmente com a famosa trilha sonora de John Williams. Henry Cavill, por outro lado, trouxe uma abordagem mais séria ao personagem nos filmes direcionados pela DC, como “O Homem de Aço”. Outras interpretações notáveis incluem os Superman da televisão, como Dean Cain e Tom Welling, além de David Corenswet, que será o novo Superman em um filme que chega aos cinemas em 11 de julho.

Para celebrar essas interpretações, uma lista classifica cada Superman que passou pelas telonas e telinhas. Essa lista exclui participações especiais ou personagens secundários, focando apenas nos que interpretaram o herói principal.

Kirk Alyn foi o primeiro a interpretar Superman em uma série de filmes na década de 1940. Embora não fosse o mais atlético dos heróis, ele trouxe uma bondade genuína ao personagem, além de ter participações em diferentes produções do universo DC.

Brandon Routh teve a oportunidade de representar o herói em “Superman Returns” em 2006, mas seu desempenho foi ofuscado por um roteiro mediano. Ele, no entanto, conseguiu resgatar o manto de Superman em um crossover no Arrowverse em 2019.

Dean Cain marcou época com “Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman”, que foi ao ar nos anos 90. Sua interpretação mesclava romance e humor dentro do universo de Superman, trazendo uma nova perspectiva ao personagem.

Henry Cavill se destacou em “O Homem de Aço” e “Batman vs. Superman”, mas sua interpretação foi frequentemente considerada sombria e melancólica. Apenas em “Liga da Justiça” ele começou a exibir características mais otimistas do herói.

Tyler Hoechlin conquistou o público ao interpretar Superman em “Supergirl” e, posteriormente, em “Superman & Lois”. Sua versão do personagem equilibrou a força do super-herói com a delicadeza de ser um bom pai.

Tom Welling, que interpretou Clark Kent em “Smallville” por dez temporadas, fez uma jornada incrível com o personagem, mostrando sua evolução desde a adolescência até se tornar Superman.

David Corenswet foi escolhido para o novo filme e sua performance já demonstra compreensão e empatia pelo personagem, com cenas que mostram sua disposição em ajudar os outros, ao mesmo tempo em que traz leveza e humor para o papel.

George Reeves teve grande impacto na imagem do Superman na televisão nos anos 50, criando um simbolismo que perdura até hoje. Sua interpretação definiu muito do que o público espera do herói.

Por fim, Christopher Reeve permanece como o Superman mais insubstituível. Seus filmes não só foram um sucesso de público, mas também trouxeram profundidade ao personagem, mostrando-o como um símbolo de bondade e heroísmo. Sua capacidade de alternar entre Clark Kent e Superman é frequentemente citada como um exemplo perfeito de atuação.

O legado dos diferentes Supermans continua a cativar o público, cada um trazendo sua própria luz ao herói que é símbolo de esperança e justiça.