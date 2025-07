Tiroteio em Paraisópolis resulta em um morto e três prisões

Um tiroteio ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 10 de julho, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Durante a ação, um suspeito foi morto e três homens foram presos.

A Polícia Militar realizava um patrulhamento na área quando recebeu uma denúncia sobre indivíduos armados com fuzis. Ao chegarem ao local, os policiais notaram uma movimentação suspeita, com quatro homens tentando escapar. Os suspeitos se refugiaram em uma casa próxima, onde um deles sacou uma pistola em direção aos agentes. Em resposta, a polícia efetuou disparos, resultando na morte do suspeito no local.

Os outros três homens foram detidos na mesma residência. A ocorrência está sendo tratada pela polícia, que deve encaminhar o caso para as autoridades competentes.

Além da prisão, a ação policial resultou em diversas apreensões dentro da casa. Foram encontradas duas pistolas, um revólver, sete carregadores de pistola e dois prolongadores. Apesar da denúncia de fuzis, nenhuma arma desse tipo foi encontrada. Também foram apreendidas drogas, dinheiro e celulares.

Esses acontecimentos demonstram a atuação da polícia na tentativa de combater a criminalidade na região. O caso continua sob investigação pelas autoridades.