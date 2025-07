‘This Is Us’ sai do Netflix: onde assistir online a série querida

Neste mês, os assinantes da Netflix têm novidades para aproveitar. A plataforma adicionou diversos filmes clássicos, incluindo a série de filmes “Karate Kid”, cinco longas da franquia “Missão: Impossível”, “Friday Night Lights”, “O Caçador de Veados” e “Capitão Phillips”. Além disso, todos os oito temporadas da série “Mom”, estrelada por Anna Faris e Allison Janney, e todos os episódios da querida série de esquetes “Portlandia” estão agora disponíveis para streaming.

Por outro lado, nem tudo são boas notícias. A Netflix está se despedindo de algumas produções populares. Recentemente, a franquia “Crepúsculo” deixou a plataforma, e agora é a vez do famoso drama da NBC, “This Is Us”, também sair do catálogo.

“This Is Us” estreou em 2016 e se destaca por contar a história da família Pearson, com muitos momentos emocionantes e reviravoltas. A série conquistou uma base fiel de fãs e, se você estava pensando em fazer uma maratona, é importante se apressar. O último dia para assistir “This Is Us” na Netflix é 7 de julho.

Após sair do catálogo do serviço, a série ainda estará disponível em outras plataformas. Atualmente, “This Is Us” pode ser assistido no Hulu e Disney+. Os episódios e temporadas completas também estão à venda na Amazon.

Para quem ainda não tem Hulu, há uma opção de testá-lo com um período gratuito de 30 dias, podendo ser acessado na versão básica com anúncios que, após o teste, custa R$ 9,99 por mês. Quem preferir uma assinatura sem anúncios pagará R$ 18,99 por mês.

Existem também pacotes que incluem Disney+ e Hulu, proporcionando uma economia para quem deseja mais opções de streaming. Os preços dos pacotes começam a partir de R$ 10,99 por mês, que inclui Disney+ e Hulu com anúncios, e podem chegar a R$ 29,99 por mês para uma assinatura que também inclui o Max, sem anúncios.