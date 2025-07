Teaser da quarta temporada de ‘The Morning Show’ é liberado

A série “The Morning Show”, estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, está de volta à plataforma Apple TV+ no dia 17 de setembro. A expectativa é alta para a quarta temporada, que promete trazer novos desenvolvimentos e personagens.

Recentemente, foi divulgado um teaser que mostra Aniston e Witherspoon caminhando uma em direção à outra ao lado do edifício espelhado da UBA, a emissora fictícia da série. Nesse reflexo, outros personagens conhecidos também aparecem, sugerindo a entrada de novos rostos na trama.

Os personagens masculinos que estão por trás das âncoras da UBA, interpretados por Mark Duplass e Billy Crudup, também retornam. No teaser, eles discutem “informações valiosas” e parecem dispostos a realizar “trabalhos difíceis” para ajudar os protagonistas.

Um dos destaques do teaser é Jon Hamm, que dá conselhos a Alex Levy, personagem de Aniston. Ele diz que, para liderar a emissora, é preciso ter um desejo genuíno de comandar.

As atrizes Greta Lee e Karen Pittman retornam à série e enfrentarão desafios com a nova hierarquia da UBA. Além disso, novos personagens se juntam ao elenco. Boyd Holbrook interpreta Brodie, um provocador podcaster e apresentador de talk show. Outra adição notável é a atriz Marion Cotillard, vencedora do Oscar, que assume o papel de Celine Dumont, uma operadora de uma famosa família europeia. No teaser, ela afirma: “Gosto de saber quem é um aliado e quem é um risco.”

A nova temporada contará com 10 episódios. O primeiro será disponibilizado no dia 17 de setembro, seguido por lançamentos semanais às sextas-feiras, com o encerramento programado para o dia 19 de novembro.