Spinoff de ‘Big Bang Theory’ “Stuart Fails to Save the Universe” confirmado

A série derivada de “The Big Bang Theory”, intitulada “Stuart Fails to Save the Universe”, foi oficialmente aprovada pela HBO Max. O projeto havia sido anunciado em abril de 2023 e reunirá atores que participaram da série original, como Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie. A nova produção é co-criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, que também estão envolvidos como produtores executivos.

Casey Bloys, presidente da HBO e CEO de Conteúdo da HBO Max, expressou entusiasmo em dar continuidade ao legado de “The Big Bang Theory”. Ele destacou a importância da visão e das habilidades de contar histórias de Lorre, Prady e Penn na criação desse novo projeto.

A HBO Max revelou, pela primeira vez, detalhes sobre a trama da série. A história gira em torno de Stuart Bloom, que é dono de uma loja de quadrinhos e precisa restaurar a realidade após danificar um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, gerando uma situação de Armagedom no multiverso. Stuart conta com a ajuda de sua namorada Denise, do amigo geólogo Bert e do físico quântico Barry Kripke. Durante a aventura, eles encontrarão versões alternativas de personagens conhecidos da série original.

Chuck Lorre mencionou seu desejo de explorar algo diferente que os personagens de “The Big Bang Theory” teriam amado ou debatido. Zak Penn, outro co-criador, fez uma observação bem-humorada sobre sua participação no projeto, referindo-se a uma situação inusitada onde recebeu uma proposta de Lorre enquanto estava em uma expedição na Amazônia.

Esta nova produção é a quarta série no universo de “The Big Bang”. Além da série original, que teve 12 temporadas de sucesso, o spin-off “Young Sheldon” encerrou sua exibição em maio de 2024, e outro derivado, “Georgie & Mandy’s First Marriage”, foi lançado em outubro de 2024. A chegada de “Stuart Fails to Save the Universe” também marco uma nova fase após a recente rebranding da HBO Max.

Bill Prady, co-criador e produtor executivo, comentou sobre a satisfação de colocar os personagens queridos em uma narrativa de ficção científica complexa, mantendo o humor característico da série.

Channing Dungey, presidente do Warner Bros. Television Group, também se manifestou, esperando que a nova série capture a essência que os fãs tanto apreciaram, mas com uma abordagem inovadora.

Durante o Banff World Media Festival, Chuck Lorre antecipou que a nova série terá uma estética diferente, com muitos efeitos visuais e tecnologia de produção mais elaborada. Ele reconheceu que esse novo formato está longe de sua zona de conforto e está ansioso para aprender ao longo do processo de criação.