Sinais de canais de TV aberta são restabelecidos em SAP

Uma parte da população de Ponta Grossa enfrentou dificuldades para assistir a vários canais de TV aberta na noite de terça-feira, 8 de agosto. Os canais afetados foram SBT, TV Brasil, Band, TV Evangelizar, TV Novo Tempo, TV Verdade, RPC Londrina e Record. A única emissora que continuou transmitindo normalmente foi a TV Globo, que possui sistema independente.

A interrupção ocorreu devido a um problema na rede de energia elétrica que abastece a central de retransmissão dos canais, localizada no Morro do Bim. Diego Dalossio Vidal da Silva, um representante da empresa E-MAX, que é responsável pelos retransmissores, esteve no local até por volta das 21h para identificar a causa da falha.

Na manhã seguinte, quarta-feira, 9 de agosto, o Diretor do Departamento Municipal de Serviços Elétricos, Reginaldo Aparecido Ferrari, chegou ao Morro do Bim com uma equipe de trabalho para resolver o problema. Os membros da equipe, Gustavo Wolfe, Alexandre e Gustavo Vacella, iniciaram as reparações na estrutura elétrica, que incluíram a remontagem do padrão e do cabeamento danificado. Essa atividade foi concluída por volta das 16h30.

Reginaldo explicou que o trabalho correu conforme o esperado e o sistema ficou preparado para voltar a funcionar. Após a conclusão dos reparos, foi necessário aguardar a chegada da equipe da Copel para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. O serviço foi retomado por volta das 18h45, conforme a ordem de serviço.

O diretor expressou agradecimento à equipe da Copel, incluindo a gerente Renata e o técnico Anderson, pelo apoio prestado durante o restabelecimento do sinal. Ele também mencionou a importância de melhorias futuras na estrutura elétrica que sustenta os equipamentos de retransmissão, buscando aumentar a confiabilidade do sistema.

Nos próximos meses, a Prefeitura de Ponta Grossa planeja reforçar a segurança da área após um levantamento realizado esta semana. Além disso, a empresa responsável pelos canais de TV pretende instalar mais câmeras de segurança para prevenir ações que possam comprometer os retransmissores.