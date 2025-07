Série ‘Yellowstone’ é adicionada ao catálogo da Netflix

A série “1923”, que faz parte do universo de “Yellowstone”, estreia no catálogo da Netflix no dia 9 de julho, com suas duas temporadas disponíveis. Após um bom desempenho na plataforma Paramount+, a produção busca conquistar novos espectadores.

A trama se destaca por seu cenário na década de 1920, um período marcado por desafios como a Grande Depressão e secas severas, além de intensos conflitos familiares. A história gira em torno da família Dutton, agora liderada por Jacob, interpretado por Harrison Ford, e Cara, vivida por Helen Mirren. Eles assumem a administração do rancho Yellowstone, passando a atender as demandas da propriedade que foi fundada por James e Margaret Dutton, protagonistas da série anterior “1883”.

No elenco, além dos protagonistas, estão atores como Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn. Todos fazem parte de uma criação de Taylor Sheridan, que foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original pelo filme “A Qualquer Custo”, de 2016.

“1923” traz uma narrativa rica e complexa, explorando relações familiares em um contexto histórico conturbado e oferece uma nova perspectiva sobre os acontecimentos que moldaram a história da família Dutton.