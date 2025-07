Samsung apresenta novos celulares dobráveis finos e preços

A Samsung apresentou na quarta-feira novos modelos de telefones dobráveis, que são mais finos e leves. Essa mudança visa fortalecer a posição da empresa sul-coreana diante da crescente concorrência, especialmente das marcas chinesas e da Apple, que domina o mercado premium de smartphones.

Recentemente, a Samsung perdeu a liderança global no segmento de smartphones para a Apple e enfrenta desafios com concorrentes como Huawei e Honor.

Os novos dispositivos foram lançados durante o evento Galaxy Unpacked 2025, realizado em Nova York. Um dos destaques foi o Galaxy Z Fold 7, que é considerado o modelo mais fino e leve da série até agora. Ele vem equipado com recursos avançados de inteligência artificial e traz uma câmera de 200 megapixels, estabelecendo novos padrões para smartphones dobráveis. O Galaxy Z Fold 7 tem 4,2 milímetros de espessura quando aberto e 8,9 milímetros quando dobrado, pesando 215 gramas. A tela externa agora possui uma proporção de 21:9, o que facilita o uso de diversas funcionalidades sem precisar desdobrar o aparelho.

A Samsung também lançou o novo sistema operacional One UI 8 junto com o Galaxy Z Fold 7. Essa atualização traz uma experiência de inteligência artificial que permite ao usuário compartilhar sua tela em tempo real enquanto interage com o assistente de IA, o que facilita o uso de comandos com base na tela visível.

Outro modelo apresentado foi o Galaxy Z Flip 7, que traz um design compacto e a maior tela externa da linha até agora. O modelo possui a FlexWindow de 4,1 polegadas, com bordas finas, permitindo uma experiência de visualização mais ampla. Com 6,5 milímetros de espessura quando desdobrado e 13,7 milímetros quando dobrado, o Galaxy Z Flip 7 é o mais fino da série. Ele também conta com uma bateria de 4.300 mAh, proporcionando até 31 horas de reprodução de vídeo.

O preço do Galaxy Z Fold 7 foi aumentado para US$ 1.999, um aumento de 5% em relação ao modelo anterior. Em contrapartida, o Galaxy Z Flip 7 FE foi lançado com um preço mais acessível, de US$ 899. Os novos modelos serão lançados no Brasil em breve, mas os valores específicos ainda não foram anunciados no país.

Além desses lançamentos, em maio, a Samsung apresentou o Galaxy S25 Edge, que é o celular mais fino da marca, com apenas 5,8 milímetros de espessura. Em 2025, a empresa também lançou novas versões de tablets, um modelo adaptado para 5G e novos smartphones da linha Galaxy A, todos com alguma forma de inteligência artificial.