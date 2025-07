Reunião anual de acionistas da Tesla tem prazo até 13

A Tesla está prestes a ultrapassar o prazo para sua reunião anual de acionistas, o que pode levar a problemas legais e aumentar as críticas sobre a inatividade de seu conselho de administração em meio à queda das vendas e do valor das ações.

De acordo com a legislação do Texas, onde a empresa está registrada, as companhias são obrigadas a realizar reuniões anuais no máximo 13 meses após a última. Para a Tesla, o prazo final é 13 de julho. No entanto, a montadora ainda não divulgou uma data para a reunião, nem apresentou os documentos necessários que informariam os acionistas sobre a agenda do encontro e os candidatos ao conselho.

Essas reuniões são uma oportunidade vital para os acionistas interagirem diretamente com os diretores da empresa e com o CEO Elon Musk, especialmente em um momento crítico de baixos números de vendas e uma queda de quase 40% nas ações desde seu pico em dezembro do ano passado. Um grupo de tesoureiros estaduais e representantes de acionistas expressou em uma carta preocupações sobre a falta de transparência e respeito aos direitos dos acionistas.

Entre os assinantes da carta estavam representantes de fundos de pensão e investimentos que controlam centenas de milhões de dólares em ações da Tesla. Este grupo inclui Brad Lander, auditor da cidade de Nova York, e tesoureiros de Oregon, Illinois e Maryland, além de fundos de pensão internacionais e organizações quaker.

Recentemente, as ações da Tesla sofreram novas quedas, coincidentemente com os planos de Musk de formar um novo partido político, o que gerou inquietação entre investidores quanto à sua capacidade de focar no setor de veículos elétricos. Essa preocupação se intensificou pela percepção de que suas atividades políticas podem afastar uma base de clientes que se opõe ao seu alinhamento com causas políticas de direita.

As reuniões anuais são práticas comuns entre empresas de capital aberto e é incomum que uma empresa de grande porte como a Tesla não convocar uma. Com um valor de mercado superior a 900 bilhões de dólares, a Tesla é a montadora mais valiosa do mundo e uma das companhias mais significativas no mercado global.

A ausência da reunião anual impede que os acionistas possam discutir questões importantes diretamente com os diretores, incluindo a remuneração executiva e outros tópicos relevantes. Normalmente, as empresas que postergam essas reuniões apresentam explicações, mas a Tesla não forneceu justificativas até o momento.

Não há determinação legal específica no Texas sobre penalidades para empresas que não realizam as reuniões anuais. Os acionistas têm a opção de requisitar a um juiz a convocação da reunião, no entanto, existem poucas precedentes nesse tipo de situação.

A Tesla mudou sua sede para o Texas no ano passado, após enfrentar uma decisão judicial desfavorável em Delaware, onde originalmente estava incorporada. Isso ocorreu depois que um juiz de Delaware decidiu a favor de acionistas que contestaram o pacote de remuneração de Musk, levando a empresa a apelar da decisão.

Delaware tem sido uma escolha popular para a incorporação de empresas por conta de seu sistema judicial favorável a corporações. Porém, recentes decisões que beneficiaram acionistas têm incentivado algumas empresas a transferirem sua sede para Texas ou Nevada, onde acreditam que a gestão terá um tratamento mais favorável.

Além da situação legal relacionada às reuniões anuais, a Tesla também enfrenta críticas contínuas sobre sua governança corporativa. A chanceler do Tribunal de Chancelaria de Delaware observou que o conselho da Tesla foi influenciado por uma “mentalidade controlada”, onde a maioria de seus membros possui vínculos próximos com Musk ou foram beneficiados financeiramente por ele.