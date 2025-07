Rensga Hits! terceira temporada estreia no Globoplay; veja detalhes

A terceira temporada da série Rensga Hits! estreia no Globoplay nesta quinta-feira, dia 10. A nova leva de episódios traz oito capítulos que continuam a história das irmãs Raíssa e Gláucia, interpretadas por Alice Wegmann e Lorena Comparato. As personagens, que são cantoras sertanejas, enfrentam novos desafios no cenário musical.

Recentemente, durante uma coletiva de imprensa, Alice Wegmann expressou sua empolgação com o início da nova temporada. Para a atriz, este momento é especial e bastante simbólico em sua carreira, já que a personagem Raíssa é uma figura carismática e alegre, fácil de se conectar. Alice também está atuando em outra série, onde vive a personagem Solange Duprat.

A nova temporada promete trazer muitas emoções. Após o rompimento entre as irmãs, elas se reúnem em um momento complicado. Raíssa buscará seu lugar no mundo da fama, lidando com a rivalidade de Luane, interpretada por Júlia Gomes. Além disso, participações especiais de personagens conhecidos, como Marlene e Helena, também estão previstas.

A diretora geral da série, Carol Durão, afirmou que esta temporada retrata o confronto entre o sonho e o sucesso. Ela destacou que o enredo mostrará como os personagens lidam com a fama e os sacrifícios que estão dispostos a fazer para alcançar seus objetivos.

Gláucia, por sua vez, passa por um período de crise em sua carreira, mas uma nova oportunidade a levará a uma nova fase na vida profissional, onde ela se torna empresária da gravadora Jóia Records. Lorena Comparato, a atriz que interpreta a irmã, ressaltou o contraste entre as duas personagens e como suas diferenças as tornam complementares.

Renata Corrêa, responsável pela roteirização, também comentou sobre a importância de mostrar a vida dos personagens após a realização de seus sonhos, abordando um amadurecimento nas relações e na vida profissional deles.

Enquanto isso, o programa Paloma Encontros, apresentado pela personagem de Rafa Kalimann, continua a ser um espaço importante na trama, promovendo acontecimentos significativos dentro do universo sertanejo.

A terceira temporada também contará com músicas originais, incluindo o almejado hit "Fogueteira", cantado por Luane. Renata Corrêa explicou que as canções serão narrativas e ajudarão a desenvolver a história dos personagens, refletindo suas verdades internas, muitas vezes não verbalizadas.

Além das tramas centrais, eventos importantes da cultura sertaneja, como a Festa do Peão de Barretos, estarão presentes na série, proporcionando um cenário vibrante e realista para os episódios.

A nova temporada traz também personagens novos, como o empresário Henri, vivido por Rafael Infante, e Irina, interpretada por Letícia Lima, que promete adicionar novas dinâmicas à história. Outros nomes como Jean Pedro, Fanieh e Maurício Destri também fazem parte do elenco, trazendo mais diversidade e novas narrativas à série.

Rensga Hits! é uma produção original do Globoplay, criada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen, e conta com um time talentoso de roteiristas e diretores, prometendo entreter o público com boas histórias e canções marcantes.