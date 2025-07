Reggie e Ron garantem 81 mil refeições em radiothon no Houston

O SportsRadio 610, conhecido como KILT-AM, em Houston, realizou seu primeiro evento chamado Reggie and Ron Radiothon, arrecadando um total de 27.240 dólares. Todo o dinheiro coletado será destinado ao Banco de Alimentos de Houston, uma organização que ajuda a combater a insegurança alimentar na região.

A radiothon foi conduzida pelos apresentadores Reggie Adetula, do programa In the Loop, e Ron Hughley, co-apresentador do programa The Drive. De acordo com informações do Banco de Alimentos de Houston, o valor arrecadado permitirá fornecer aproximadamente 81.720 refeições a indivíduos e famílias no sudeste do Texas.

O evento, que teve duração de 12 horas, contou com a participação de outras personalidades da Audacy Houston. Entre os convidados estavam Tucker “Frito” Young e Katy Dempsey, da rádio 100.3 The Bull, além de Jessie Watt, da Mix 96.5.

Parker Hillis, gerente da marca SportsRadio 610, destacou a importância do evento. Ele mencionou que a emissora está comprometida em utilizar sua plataforma para fazer a diferença na comunidade de Houston. Hillis também elogiou a participação dos ouvintes, que demonstraram um forte engajamento em ajudar a combater a insegurança alimentar na região.

Brian Greene, presidente e CEO do Banco de Alimentos de Houston, expressou sua gratidão a todos os envolvidos no radiothon. Ele ressaltou que a quantia levantada será fundamental para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades em obter alimento, destacando a importância do apoio da comunidade nessas iniciativas. Greene finalizou apontando que juntos podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas em Houston e em 18 condados do sudeste do Texas.