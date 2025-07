Produtor do Xbox sugere uso de IA para ajudar funcionários demitidos

A Microsoft anunciou que várias de suas áreas serão impactadas por cortes de funcionários, embora não tenha especificado quais divisões serão afetadas. Relatos indicam que a unidade de videogames Xbox está entre as áreas que devem sofrer essas reduções.

A empresa está concentrando esforços significativos em investimentos em inteligência artificial (IA), planejando gastar cerca de 80 bilhões de dólares para construir grandes data centers que vão treinar modelos de IA. Essa mudança no foco da empresa pode ter contribuído para a necessidade de ajustar sua força de trabalho.

O executivo responsável pela Xbox, em uma comunicação interna, reconheceu a dificuldade que os cortes trazem e ressaltou que os funcionários que estão passando por esse processo não estão sozinhos. Ele encorajou aqueles que enfrentam a possibilidade de demissões a buscar apoio e a não hesitarem em compartilhar suas preocupações com colegas.

Ele também mencionou que as ferramentas de IA podem gerar reações intensas, mas ele busca oferecer as melhores orientações possíveis para os funcionários. O produtor da Xbox compartilhou com a equipe algumas formas de usar ferramentas de IA, sugerindo que eles utilizassem certos comandos para obter ajuda em áreas como planejamento de carreira, melhorias em currículos e perfis do LinkedIn, além de buscar conselhos sobre clareza emocional e autoconfiança.

Além disso, os cortes anunciados equivalem a cerca de 4% do total de 228 mil funcionários que a Microsoft tem em todo o mundo. Informações preliminares indicam que alguns projetos de videogames também foram afetados por essas demissões, mas detalhes sobre quais ainda não foram divulgados.