Previsão do horóscopo de Peixes para 10/07/2025

Nesta quinta-feira, o ambiente astrológico apresenta um grande movimento, o que trará desafios para todos os signos do zodíaco. A astrologia indica que enfrentar essas questões será essencial para o progresso dos nativos.

Para os nascidos sob o signo de Peixes, que compreende os que nasceram entre 19 de fevereiro e 20 de março, o dia traz um aviso importante. Se a primeira tentativa de se conectar com pessoas que podem apoiar seus projetos não surtir efeito, é fundamental não desistir. A perseverança é chave; continue tentando, mas lembre-se de abordar as situações com cuidado para não incomodar os outros.

Muitas pessoas conhecem apenas seu signo solar, que é determinado pela data de nascimento e muda a cada 28 dias. No entanto, o signo ascendente é crucial e muda a cada duas horas. Para descobrir qual é o seu ascendente, é necessário saber a hora exata de seu nascimento e, a partir dessa informação, realizar um cálculo. Embora essa relação possa ser feita com facilidade, uma consulta com um astrólogo pode proporcionar uma interpretação mais precisa do mapa astral.

Para calcular o signo ascendente, leigos e interessados podem seguir um passo a passo, já que esse aspecto astrológico é importante para entender como cada indivíduo se apresenta para o mundo.

Na astrologia, o círculo do zodíaco é composto pelos 12 signos, que se dividem em dois grupos, conhecidos como polaridades. Essas polaridades indicam comportamentos e tipos de energia que cada signo pode ter. Os signos são divididos em polos opostos que, embora diferentes, se complementam. Na visão oriental, essa dualidade se assemelha ao conceito de Yin e Yang, que busca um equilíbrio universal.

Essas polaridades podem ser categorizadas de várias formas: masculina ou feminina, ativa ou passiva, negativa ou positiva. Para saber a qual polaridade um signo pertence, basta observar a sequência do zodíaco. Por exemplo, Áries é um signo de polaridade masculina, enquanto Touro representa a polaridade feminina. Essa alternância prossegue ao longo dos signos.

Os signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Já os signos de polaridade feminina incluem Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Quanto ao comportamento, aqueles que têm o Sol ou signos de polaridade masculina tendem a ser mais expansivos. Por outro lado, indivíduos com o Sol ou signos de polaridade feminina costumam ser mais introspectivos, refletindo profundamente sobre seus sentimentos e adotando uma postura mais reservada no relacionamento com o mundo exterior.