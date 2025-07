Prêmio acumulado atinge R$ 31,6 milhões; confira o resultado

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

As chances de ganhar na Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Com o valor mínimo de R$ 6, que permite apostar em seis números, a probabilidade de acertar os seis sorteados é de uma em 50.063.860. Caso o apostador escolha mais um número, aumentando a aposta para R$ 42, suas chances melhoram, passando para uma em 7.151.980. Para aqueles que optam por fazer uma aposta mais cara, no valor de mais de R$ 30 mil, escolhendo 15 números, a probabilidade se torna uma em 10.003.

Ao aumentar a quantidade de números na aposta, a chance de ganhar também aumenta. Com 16 números, a aposta sobe para R$ 48 mil e a chance se torna uma em 6.252. Já quem escolhe 17 números investe R$ 74,2 mil e tem uma chance em 4.045. Se optar por 18 números, o custo da aposta é superior a R$ 111,3 mil, com probabilidade de uma em 2.697. Para 19 números, o apostador gasta mais de R$ 162,7 mil e a chance é de uma em 1.845. Por fim, ao apostar 20 números, o investidor desembolsa R$ 232,5 mil e terá uma chance em 1.292.

Como funciona o bolão da Mega-Sena?

Os bolões da Mega-Sena são organizados pelas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. Essa modalidade de aposta em grupo tem um preço mínimo de R$ 18. Cada participante deve contribuir com uma cota mínima de R$ 7. É importante notar que pode haver uma taxa de serviço adicional, que corresponde a 35% do valor da cota. No bolão, é possível adquirir de duas a 100 cotas, e a cada bolão podem ser feitas até dez apostas diferentes.

Essas informações são úteis para quem deseja participar da Mega-Sena, seja com apostas individuais ou em grupo.