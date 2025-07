Onde assistir e dicas para 10/07

A seleção feminina da Noruega enfrentará a Islândia na terceira rodada da Eurocopa Feminina 2025. A partida será realizada nesta quinta-feira, 10 de julho, às 16h (horário de Brasília), na Stockhorn Arena, localizada em Tune, Suíça.

Este confronto é significativo, pois a Noruega já está classificada para as quartas de final, enquanto a Islândia não conseguiu avançar na competição e já está eliminada. A equipe norueguesa apresenta um desempenho forte, tendo vencido seus dois jogos anteriores no torneio, ambos por 2 a 1, conquistando a primeira posição no Grupo A.

A Noruega tem um histórico positivo em confrontos diretos com a Islândia. Ao todo, essas equipes se enfrentaram 17 vezes, com a Noruega vencendo nove delas, contra três vitórias da Islândia e cinco empates. O último confronto entre elas ocorreu em 30 de maio de 2025, e terminou em um empate de 1 a 1.

A treinadora da Noruega, Gemma Grainger, deve optar por uma formação 4-4-2, visando manter um equilíbrio entre a defesa e o ataque. A escalação provável do time conta com Fiskerstrand no gol, Woldvik, Harviken, Hansen e Lund na defesa, e Bizet, Engen, Naalsund e Maanum no meio-campo, com Terland e Hansen no ataque.

Por outro lado, a Islândia participa de sua sexta Eurocopa, mas ainda não passou da fase de grupos em nenhuma edição. Nesta competição, a equipe perdeu seus dois primeiros jogos: 1 a 0 para a Finlândia e 2 a 0 para a Suíça. O treinador Thorsteinn Halldórsson pode escalar a equipe em um esquema 4-3-3, buscando melhorar o desempenho ofensivo. A provável escalação inclui Rúnarsdóttir no gol, Heiðarsdóttir, Viggósdóttir, Sigurðardóttir e Arnardóttir na defesa, Antonsdóttir, Brynjarsdóttir e Eiríksdóttir no meio e Vilhjálmsdóttir, Jónsdóttir e Jessen no ataque.

Em termos de estatísticas, a Noruega possui 100% de aproveitamento na Eurocopa, tendo marcado e sofrido gols em todos os seus jogos. Em contraste, a Islândia ainda não conseguiu marcar pontos ou gols na competição, tornando este duelo crucial apenas para a equipe norueguesa que busca garantir a liderança do grupo.

A partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV, no YouTube. Essa é uma oportunidade para acompanhar um confronto de duas equipes com trajetórias diferentes na Eurocopa, refletindo a força da Noruega e os desafios enfrentados pela Islândia.