O gosto musical do PM e os segredos de The Bear

A quarta temporada de “The Bear”, série da FX, traz de volta o chef Carmy Berzatto e sua equipe de cozinheiros, que são carismáticos, mas têm dificuldades de convívio. A nova temporada promete novos desafios e enredos, buscando superar as frustrações deixadas pela terceira.

No programa, as apresentadoras Hannah e Bev discutem se as mudanças nesta temporada realmente abordam as críticas que surgiram anteriormente e compartilham suas expectativas para a quinta temporada, que já foi confirmada.

Além disso, um dos destaques do episódio é a lista do Hottest 100, uma das mais famosas compilações de músicas australianas, que conta com a participação do primeiro-ministro Anthony Albanese. A conversa sobre quem está ou não na lista promete agitar os fãs de música.

O episódio contém pequenos spoilers da quarta temporada de “The Bear”. Os ouvintes são convidados a enviar suas opiniões sobre cultura pop, seja por mensagem ou por nota de voz.