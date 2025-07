Novo valor para apostar na Mega-Sena começa hoje

A partir de agora, as apostas em algumas modalidades de loterias no Brasil terão novos valores. A Loteca, que é um tipo de aposta esportiva, teve o maior aumento, com o valor subindo de R$ 3 para R$ 4, o que representa um reajuste de 33,3%.

Por outro lado, a Lotofácil, uma das loterias mais populares, teve o menor aumento. A aposta simples de 15 números passará de R$ 3 para R$ 3,50, resultando em um aumento de 16,7%. Este novo valor começará a valer no concurso 3.439, agendado para o dia 10 de agosto.

Além das mudanças nos preços, a modalidade “Teimosinha”, que permite aos jogadores apostarem em várias edições consecutivas, foi suspensa pela Caixa Econômica Federal até que as novas tarifas passem a valer.

Esses reajustes têm um impacto econômico. O economista Leonardo Costa, da ASA, estima que o aumento nas apostas vai elevar em 0,08% o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. As previsões recentes do mercado financeiro indicam que a inflação deve ser de 0,2% em julho e 0,35% em agosto.

A Caixa Econômica Federal justificou os reajustes afirmando que o objetivo é garantir a sustentabilidade das modalidades de loteria, aumentar os valores dos prêmios e ampliar os repasses sociais vinculados a essas apostas.

Vale mencionar que a arrecadação proveniente das loterias caiu mais de 10% no primeiro semestre deste ano. O relatório mais recente da Caixa revela que o banco arrecadou R$ 5,5 bilhões entre janeiro e março, um valor R$ 622 milhões menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação foi de R$ 6,126 bilhões.