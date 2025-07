Novidades no MAR e CCBB e centenário do GLOBO

A lista das principais exposições nos museus e centros culturais do Rio de Janeiro apresenta uma programação diversificada e rica para esta semana. A partir de sábado, dia 12, o Museu de Artes do Rio (MAR) recebe a exposição da fotopintora Telma Saraiva, com entrada gratuita. A mostra reúne 200 obras da artista, que se destacou como uma das pioneiras na fotopintura no Brasil.

Na sexta-feira, 11, a Casa Roberto Marinho inaugura uma exposição que comemora os 100 anos do jornal O GLOBO, apresentando uma rica coleção de fotos e documentos que ilustram a trajetória do periódico ao longo do século. No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a partir de quarta-feira, dia 16, a artista Renata Tassinari celebra 40 anos de carreira com uma exposição que destaca doze obras recentes, enfocando a exploração de formas e cores.

Outros destaques da programação cultural incluem:

Exposições de fotojornalismo: Obras de renomados fotógrafos como Sebastião Salgado, Rogério Reis e Alair Gomes estão em exibição, além da prestigiosa mostra World Press.

Obras de renomados fotógrafos como Sebastião Salgado, Rogério Reis e Alair Gomes estão em exibição, além da prestigiosa mostra World Press. CCBB: A exposição "Ancestral: Afro-Américas" apresenta 160 obras de artistas negros do Brasil e dos EUA, reforçando a herança cultural afrodescendente. A mostra ficará aberta até 1º de setembro.

Os visitantes interessados em cultura e arte têm a oportunidade de explorar uma variedade de exposições, com foco em diferentes temas e técnicas. Com entrada gratuita em várias instituições nos dias certos, essa é uma excelente oportunidade para fomentar a apreciação da arte. A programação extensa se estende por diversos locais, garantindo uma experiência rica e variada para os cariocas e turistas.

Confira as principais informações de algumas exposições:

MAR – Museu de Arte do Rio: Além da exposição de Telma Saraiva, o museu exibe "Dança, Barbot!", que narra a trajetória do coreógrafo Rubens Barbot.

Nesta vasta programação, não faltam opções para todos os gostos e idades, desde exposições sobre temas culturais e sociais até mostras individualmente focadas em artistas renomados do Brasil. Com isso, a arte encontra uma nova forma de se conectar com o público, celebrando a riqueza cultural do país.