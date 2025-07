Nova série da Netflix atrai assinantes de forma inédita

A série “1923” chegou à Netflix em julho de 2025 e leva os espectadores para a América dos anos 1920, um período repleto de desafios. A narrativa gira em torno da família Dutton, que enfrenta diversas dificuldades durante a Grande Depressão e uma longa seca que afeta o rancho Yellowstone. Essa produção é um spin-off da popular série “Yellowstone”, e foca na luta dos Duttons para proteger seu legado familiar em tempos turbulentos.

Os protagonistas são Jacob Dutton e Cara Dutton, interpretados por Harrison Ford e Helen Mirren. Eles lideram o rancho que foi fundado pelos antepassados, James e Margaret Dutton, que eram personagens centrais da série “1883”. A história explora as ameaças externas, os conflitos internos da família e a necessidade de se adaptar a um mundo em transformação. Assim, “1923” revela o impacto desses eventos na trajetória dos Duttons e na história dos Estados Unidos.

A série está profundamente conectada ao universo de “Yellowstone”. Mantém a continuidade da saga da família Dutton, que já apega o público com suas disputas por terras e os testes nas relações familiares. A presença de Jacob e Cara destaca a luta constante por sobrevivência e adaptação em meio às mudanças sociais e econômicas.

“1923” aborda vários temas relevantes, como a sobrevivência em tempos difíceis, especialmente durante a Grande Depressão. Os conflitos dentro da família Dutton mostram como as relações podem ser delicadas, enquanto a transformação social traz incertezas à vida no campo. Além disso, a série dá espaço para questões que envolvem as populações indígenas, mostrando os desafios que enfrentam na sociedade. A adaptação às novas tecnologias também é um ponto abordado, refletindo as dificuldades dos proprietários de terras em se ajustarem a um mundo em mudança.

O elenco é composto por atores renomados, como Harrison Ford e Helen Mirren, que dão vida a personagens complexos. Outros membros do elenco incluem Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Michelle Randolph e James Badge Dale. Cada um contribui para a riqueza da narrativa e a dinâmica das relações familiares na trama.

Desde sua estreia, “1923” tem atraído atenção não só pelos laços com “Yellowstone”, mas também por sua abordagem cuidadosa de eventos históricos e temas universais. A luta por sobrevivência e os dilemas morais apresentados na série são questões relevantes que ressoam com o público. A combinação de cenários históricos e atuações marcantes ajudou a consolidar o sucesso da série.

A narrativa de “1923” é influenciada por eventos históricos significativos, como a Grande Depressão e a seca prolongada. Além disso, aborda os impactos do pós-Primeira Guerra Mundial e a Lei Seca, que trouxe mudanças para a vida tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Esses aspectos adicionam profundidade à trama, mostrando as preocupações dos Duttons em meio a um ambiente de injustiças sociais e crescente controle estatal.

Uma dinâmica importante na série é a relação entre Spencer Dutton e Alexandra. Spencer, afetado pela guerra, embarca com Alexandra em uma jornada pela África, o que amplia a narrativa e aborda temas como o pós-trauma e as diferenças culturais. O relacionamento deles destaca as heranças familiares e a busca por identidade em tempos difíceis, enriquecendo ainda mais a história apresentada em “1923”.